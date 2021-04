Stabile la situazione negli ospedali di Monza e Brianza: da sette giorni ricoveri invariati

Il nuovo mese di aprile inizia come si era concluso quello di marzo. Resta stabile il numero dei pazienti covid ricoverati nei nosocomi di Monza e Brianza, costante anche il numero degli accessi dei malati covid nei Pronto soccorsi della provincia.

Il bollettino di giovedì 1 aprile è la fotocopia di quelli dei giorni precedenti. Al Policlinico di Monza sono 112 i pazienti covid ricoverati di cui 9 in terapia intensiva (il giorno prima erano 116). All’Asst Brianza sono 321 i pazienti covid ricoverati (1 in più rispetto al giorno precedente) e alle 12.30 erano 18 i pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di ricovero. All’ospedale di Vimercate sono ricoverati 177 malati con covid di cui 11 in terapia intensiva e 45 che necessitano il casco cpap; a Desio sono 102 di cui 7 in terapia intensiva e 17 con casco cpap; a Carate sono 42 di cui 1 con casco cpap.

Dall’ospedale San Gerardo di Monza non ci sono dati aggiornati. L’ultimo bollettino, di giovedì scorso, era di 287 pazienti covid ricoverati di cui 36 in terapia intensiva.

Intanto non si ferma la campagna vaccinale. Da venerdì 2 aprile in Lombardia sarà possibile prenotare la vaccinazione direttamente sulla piattaforma delle Poste.