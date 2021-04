I ricoveri covid continuano a calare: il numero dei contagiati diminuisce ancora

La settimana si chiude con una diminuzione dei numeri di pazienti covid ricoverati. Il bollettino che quotidianamente ci viene inviato dagli ospedali di Monza e Brianza conferma quell’andamento che ormai da oltre una decina di giorni caratterizza la curva pandemica. Calano le persone che necessitano l’ospedalizzazione, così come i pazienti contagiati che si rivolgono al Pronto soccorso e che necessitano il ricovero.

Ecco il bollettino di venerdì 16 aprile. All’Asst Brianza sono ricoverate 265 persone (10 in meno rispetto al giorno precedente) e alle 12.30 erano 6 i pazienti contagiati in attesa di ricovero. All’ospedale di Vimercate sono ricoverate 144 persone contagiate di cui 12 in terapia intensiva; a Desio 91 di cui 7 in terapia intensiva; a Carate 30.

Al Policlinico di Monza i numeri dei ricoverati covid precipitano: 55 di cui 8 in terapia intensiva, rispetto ai 68 di giovedì 15 aprile. Dall'ospedale San Gerardo non vengono forniti da settimane bollettini aggiornati sull'andamento della pandemia.