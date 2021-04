I reparti covid iniziano a svuotarsi: diminuiscono i malati che necessitano il ricovero

La curva continua a calare: dimunuiscono ancora i malati covid che necessitano le cure ospedaliere. I dati che arrivano dagli ospedali di Monza e della Brianza continuano a far ben sperare.

Accanto alla diminuzione dei pazienti, e al calo degli accessi anche dei pazienti contagiati in Pronto soccorso, si unisce la campagna vaccinale che sta procedendo speditamente.

Ecco il bollettino di mercoledì 28 aprile: al San Gerardo di Monza sono ricoverati 152 malati con covid (9 in meno rispetto a lunedì 26 aprile) di cui 15 in terapia intensiva. Al Policlinico di Monza sono 50 (lunedì erano 54) di cui 5 in terapia intensiva. All'Asst Brianza sono 213 (13 in meno rispetto a lunedì): all'ospedale di Vimercate sono ricoverati 127 pazienti con covid di cui 8 in terapia intensiva; a Desio 64 di cui 6 in terapia intensiva e a Carate 22.