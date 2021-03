Covid: la situazione è stabile, oltre 700 i pazienti negli ospedali di Monza e Brianza

I ricoveri negli ospedali di Monza e Brianza sembrano essersi stabilizzati. Il numero dei pazienti ricoverati con covid si è assestato da oltre una settimana. Ci sono giorni con (leggeri) aumenti, e giornate con (leggere) diminuzioni. Pressoché stabile anche il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Il bollettino di martedì 30 marzo è una sorta di fotocopia dei bollettini diramati negli ultimi giorni. Al Policlinico di Monza sono ricoverati 114 pazienti di cui 8 in terapia intensiva (lunedì 29 marzo erano 122 di cui 9 in terapia intensiva). All’Asst Brianza sono ricoverati 317 pazienti con covid (2 in più rispetto al giorno precedente). Alle ore 13.30 erano 22 i pazienti contagiati in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati. All’ospedale di Vimercate i degenti covid sono 178 di cui 12 in terapia intensiva e 46 che necessitano il casco cpap; a Desio sono 99 di cui 6 in terapia intensiva e 15 con cpap; a Carate sono 40 di cui uno cpap.

Dall’ospedale San Gerardo non ci sono aggiornamenti in merito al numero dei pazienti ricoverati con covid. L’ultimo bollettino è di giovedì 25 marzo quando erano ricoverati 287 pazienti covid di cui 36 in terapia intensiva.

Intanto prosegue, non senza qualche intoppo, la campagna vaccinale. Quasi una trentina di sindaci della provincia di Monza e Brianza hanno inviato una lettera a Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale, per sollecitare un rapido invio delle dosi anche per i centri vaccinali allestiti dai Comuni.