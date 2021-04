La curva cala: continua a diminuire il numero dei pazienti covid negli ospedali brianzoli

Continuano a diminuire i ricoveri dei pazienti covid negli ospedali di Monza e della Brianza. I dati negli ultimi giorni confermano, fortunatamente, un andamento in costante calo.

Ecco il bollettino di martedì 13 aprile. Nell’Asst Brianza sono ricoverati 291 pazienti con covid (una settimana fa, martedì 6 aprile, erano 320). All’ospedale di Vimercate sono ricoverati 156 pazienti covid di cui 10 in terapia intensiva; a Desio 105 di cui 7 in terapia intensiva; a Carate 30. Calano anche il numero di pazienti in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati: alle 13 erano 5, rispetto alla ventina di settimana scorsa. Al Policlinco di Monza sono ricoverati 79 pazienti con covid di cui 8 in terapia intensiva; sette giorni fa erano 109. Dall’ospedale San Gerardo è dal 25 marzo che non si ricevono più bollettini ufficiali in merito ai numeri di pazienti contagiati.

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Dall’Asst Brianza riferiscono che lunedì 12 aprile è iniziata la campagna di vaccinazione massiva all’ospedale di Vimercate con 362 vaccinazioni, alle quali vanno aggiunti altri 310 dei richiami. A Carate e a Desio sono stati eseguiti solo richiami: rispettivamente 144 e 350.