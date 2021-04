Il covid rallenta, meno ricoverati e stop alle file di contagiati in Pronto soccorso

I numeri dei ricoverati continuano a scendere. Una graduale, ma costante, diminuzione delle persone contagiate che necessitano l’ospedalizzazione. Dagli ospedali della provincia brianzola arrivano buone notizie.

Anche il bollettino di mercoledì 14 aprile diramato dai maggiori nosocomi di Monza e Brianza conferma un andamento che da giorni sta facendo intravedere la luce alla fine del tunnel di questa lunghissima emergenza sanitaria. All’Asst Brianza sono ricoverati 286 pazienti con covid, 5 in meno rispetto a ieri. All’ospedale di Vimercate sono 154 di cui 10 in terapia intensiva; all’ospedale di Desio sono 101 di cui 7 in terapia intensiva; a Carate sono 31. Per la prima volta non si registrano nella mattinata pazienti contagiati in Pronto soccorso in attesa di ricovero.

Buone notizie anche dal Policlinico di Monza. Sono ricoverate 74 persone con covid (5 in meno rispetto alla giornata di martedì 13 aprile) di cui 8 in terapia intensiva. L'ospedale San Gerardo di Monza da tre settimane non fornisce dati sul numero dei pazienti covid.