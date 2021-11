A Monza aumentano i contagi e i ricoveri

All'ospedale San Gerardo di Monza sono ricoverati 49 pazienti covid, di cui 8 in terapia intensiva. La settimana scorsa erano 42. A fornire il dato, aggiornato ad oggi venerdì 26 novembre, è il Comune di Monza.

Un dato che il sindaco Dario Allevi ha diffuso in concomitanza con la comunicazione che da domani, sabato 27 novembre, anche per le vie del centro storico di Monza sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Una scelta dettata per contenere l'aumento dei contagi, e soprattutto alla vigilia delle attività organizzate nel cuore della città in occasione del Natale.

"Serve prudenza per non vanificare gli sforzi fatti finora per contenere la pandemia - ha dichiarato il primo cittadino - . Con questa ordinanza che obbliga ad indossare le mascherine anche all'aperto nelle vie del centro storico di Monza e nella via della movida, vogliamo rafforzare il messaggio che l’emergenza sanitaria non è ancora finita: dobbiamo continuare a seguire le misure anti covid per trascorrere un Natale sereno con uno sguardo di fiducia sul 2022".

Intanto prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione della terza dose di vaccino anche a 5 mesi (e non più 6) dalla somministrazione della seconda dose. I cittadini lombardi over 40 possono già prenotare il richiamo del vaccino.

"Regione Lombardia - si legge in una nota del Pirellone - dà avvio alle prenotazioni delle dosi 'booster' di vaccino anti covid 19 per tutte le persone che rientrano nelle categorie per le quali la terza dose è già raccomandata e che abbiano superato i 5 mesi, 150 giorni, dal completamento di un ciclo vaccinale primario, come disposto dalle recenti indicazioni del Ministero della Salute".