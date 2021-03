Le vaccinazioni proseguono, ma anche gli ingressi dei pazienti covid al Pronto soccorso

I ricoveri tornano leggermente a salire, sempre oltre una ventina i pazienti covid in Pronto soccorso che necessitano il ricovero. Questo il quadro del bollettino covid di mercoledì 31 marzo che ci arriva dagli ospedali di Monza e Brianza. Ormai è da ottobre che medici, infermieri e operatori sanitari sono in prima linea nella battaglia contro il covid con un passaggio senza interruzioni tra la prima ondata, iniziata alla fine di ottobre, e quella che ormai da un mese è diventata la terza ondata.

I numeri odierni confermano, con un leggero aumento, un trend che da oltre una settimana si è attestato sugli oltre 700 pazienti ricoverati con covid negli ospedali del territorio

Al Policlinico di Monza sono ricoverate 116 persone contagiate di cui 8 in terapia intensiva (martedì 30 marzo erano 114). All’Asst Brianza sono 322 (il giorno prima erano 317) e alle ore 12 erano 21 i pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di ricovero. All’ospedale di Vimercate sono ricoverati 175 pazienti covid di cui 11 in terapia intensiva e 44 con il casco cpap; a Desio sono 105 di cui 7 in terapia intensiva e 17 con cpap; a Carate sono 42 di cui 1 con cpap.

Dall’ospedale San Gerardo di Monza non sono arrivati aggiornamenti. Il problema della campagna vaccinale, che lunedì aveva creato seri disagi, adesso è rientrato.