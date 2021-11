29 ricoveri covid al San Gerardo, in terapia intensiva solo non vaccinati

Sono 29 i pazienti covid attualmente ricoverati all'ospedale San Gerardo di Monza. In terapia intensiva ci sono cinque pazienti, tutti non vaccinati. Sono 17 invece le persone assistite nel reparto di Malattie Infettive (8 non vaccinati) e 7 (4 non vaccinati) in Pneumologia. Rispetto a una settimana fa sono scesi di due unità i pazienti ricoverati ma è lievemente aumentata la proporzione rispetto al dato dei ricoverati vaccinati.

“Sale rispetto alla settimana scorsa la quota di pazienti ricoverati vaccinati ma questo dato non deve sorprendere o indurre a pensare che i vaccini non funzionino. Dobbiamo tenere conto del fatto che le persone vaccinate sono ormai la parte preponderante della popolazione (più dell’ottanta per cento dei candidabili a vaccino in Lombardia) e quindi le persone più fragili tra queste possono ammalarsi. Dobbiamo ricordare che il vaccino ha la sua massima efficacia nel prevenire le forme gravi di Covid (infatti tutte le persone ricoverate in Rianimazione non sono vaccinate) e la morte” ha spiegato Paolo Bonfanti, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive.

Nella settimana dal 26/10 al 01/11 hanno avuto accesso al Pronto Soccorso 1846 pazienti, di cui 132 con sintomatologia covid, di cui 9 ricoverati. L’età media dei 29 pazienti ricoverati è di 66 anni. Alla data del 26 ottobre erano 31 i pazienti ricoverati: 19 in Malattie Infettive (11 non vaccinati), 8 in UTIR (4 non vaccinati) e 4 in terapia intensiva (tutti non vaccinati).