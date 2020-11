Covid, a Vimercate 167 ricoveri covid: sono più di 200 i pazienti negli ospedali della Asst

Sono 167 i pazienti positivi ricoverati in ospedale a Vimercate con cinque casi più gravi assistiti in terapia intensiva. Numeri in aumento (lunedì erano 161) rispetto ai giorni scorsi a cui vanno sommati anche i 46 soggetti in cura presso il presidio ospedaliero di Carate Brianza che portano il totale dei ricoveri nelle strutture della Asst di Vimercate a 213. Cifre notevoli ma che ancora fortunatamente non raggiungono quota 300, il picco di pazienti che l'ospedale di Vimercate aveva toccato lo scorso marzo durante i giorni neri della pandemia.

Ritmi frenetici per il personale sanitario che - non solo in Brianza ma un po' in tutta la regione - è fortemente impegnato. L'età dei pazienti ospedalizzati si è abbassata anche qui e il paziente positivo più giovane risulta avere una trentina d'anni mentre il più anziano circa 90.

Presso l'ospedale di Vimercate, nel reparto Tulipano Rosso, è ricoverata anche la conduttrice Iva Zanicchi. La Zanicchi, 80 anni, lunedì ha comunicato con un video diffuso sui social il peggioramento del suo stato di salute e l'avvenuto ricovero. Ad annunciare la sua positività al covid-19 la settimana scorsa era stata lei stessa - sempre tramite una clip - mostrandosi con guanti, mascherina e occhiali dalla sua residenza di Lesmo.

Nel video di lunedì invece a fare da sfondo era una stanza di ospedale e la Zanicchi è apparsa con la cannula dell'ossigeno. Un po' più provata della settimana scorsa ma ironica come sempre ha chiesto alle infermiere e al personale sanitario se ce la farà a sconfiggere il virus, scherzando con loro.