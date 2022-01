Aumentano i ricoveri covid al San Gerardo, 45 pazienti in più in una settimana

Sono 45 in più in una settimana i ricoveri covid registrati all’ospedale San Gerardo di Monza. Continuano a crescere anche nell’ospedale monzese i numeri della pandemia. Al momento sono 157 i pazienti positivi assistiti nella struttura della Asst di Monza: 122 sono ricoverati in Malattie Infettive, 11 in Pneumologia, 13 in Terapia intensiva, 8 in UTIR e 3 in altri reparti. L’età media dei 157 pazienti ricoverati è di 70 anni. Nella settimana dal 3 al 9 gennaio hanno avuto accesso al Pronto Soccorso 1485 pazienti, di cui 313 con sintomatologia covid, di cui 78 sono stati ricoverati. Sono 9 invece i pazienti che hanno perso la vita a causa del virus negli ultimi sette giorni nell’ospedale di Monza. Le cifre, confrontate con quelli della settimana precedente, sono in crescita: una settimana fa i pazienti ricoverati al San Gerardo erano 112 pazienti e l’età media era 69 anni.

"Il numero dei pazienti ricoverati è salito sensibilmente rispetto alla settimana precedente e questo dato riflette l’andamento epidemico che sta interessando Regione Lombardia, dove sta crescendo il numero dei malati ricoverati nei reparti ordinari ma sale un po’ meno impetuosamente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, segno che la protezione garantita dai vaccini, sul rischio di evoluzione verso la malattia grave, funziona. È sempre maggiore anche il numero delle persone positive al test, ricoverate per patologie diverse dal covid, senza segni di polmonite attiva. Questo è l’aspetto totalmente nuovo di questa IV ondata caratterizzata da variante Omicron, molta contagiosa e quindi molta diffusa nella popolazione anche in modo asintomatico. Gli ospedali si devono quindi attrezzare a gestire l’epidemia in modo diverso” ha spiegato il Prof. Paolo Bonfanti, Direttore unità operativa di Malattie Infettive.

Quante vaccinazioni ai bambini sono state fatte a Monza?

Le vaccinazioni pediatriche sono iniziate il 16 dicembre e vengono effettuate presso la Palazzina Accoglienza dell’ospedale San Gerardo, dove sono presenti anche pediatri. Ad oggi sono state effettuate 4369 dosi di cui 3826 prime dosi. Per questa settimana sono previste 2500 prime dosi che si distribuiranno dal lunedì alla domenica Per quanto riguarda gli over 12 ad oggi sono state effettuate dalla nostra ASST 609.666 dosi di cui 127.927 terze dosi. Questa settimana sono stati aperti 630 slot per prime dosi anche se è possibile, solo per le prime dosi, presentarsi senza appuntamento. L’accesso invece sia per la fascia pediatrica sia per le seconde e terze dosi, over 12 avviene su prenotazione.