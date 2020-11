Oltre 500 ricoveri tra San Gerardo e Desio, in ospedale ancora pazienti in attesa di un letto

Sono oltre cinquecento i pazienti covid positivi attualmente ricoverati nelle strutture della Asst di Monza. I dati, aggiornati a martedì 17 novembre, contano 381 persone presenti presso il San Gerardo di Monza di cui 37 in terapia intensiva e 123 presso l’ospedale di Desio di cui 11 in terapia intensiva.

L’azienda ospedaliera in una nota fa sapere che “l’equilibrio operativo dell’ospedale rimane problematico” e ci sono pazienti - il cui numero è in continua variazione - che attendono in pronto soccorso una collocazione in reparto con posti letto. Una situazione grave, già denunciata la scorsa settimana, che conferma la crescente pressione a cui è sottoposto l’ospedale.

“Stiamo valutando, insieme a Regione Lombardia, le ipotesi concrete per il supporto delle forze armate con le quali abbiamo intrapreso i primi contatti” concludono dalla direzione sanitaria. Intanto a Monza e Brianza il numero dei nuovi positivi accertati nella giornata di martedì 17 novembre è di 894 persone.