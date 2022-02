Crollano i contagi: 2.268 gli studenti brianzoli in quarantena

La curva dei contagi scende, anche nelle scuole di Monza e della Brianza. Lo confermano i dati del monitoraggio diffusi dalla Direzione Generale Welfare – Unità operativa prevenzione.

Sono 2.268 gli studenti (e 172 le classi) in quarantena nelle scuole di Monza e Brianza. Il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le fasce di età (dai bambini del nido fino agli studenti delle scuole superiori) rispetto alla settimana precedente; in particolare nella fascia 14-18 si conferma un decremento dei casi già attivo a partire dalle ultime cinque settimane.

Sono 772 i bambini in quarantena nella fascia di età asilo nido, scuola dell'infanzia; 717 quelli della scuola elementare; 406 quelli della scuola media; 373 quelli delle superiori.

Già settimana scorsa si era notato un rallentamento dei contagi tra i più giovani: erano 808 le classi in quarantena tra Monza e Brianza, 12.351 gli studenti a casa, e 746 gli operatori scolastici.