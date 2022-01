Oltre 15 mila studenti in quarantena tra Monza e Brianza

Sono esattamente 15.297 gli studenti in quarantena nelle scuole di Monza e Brianza. A comunicarlo il consueto report della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia. Numeri alla mano al 23 gennaio erano 4.783 gli alunni di nido e scuola dell'infanzia in quarantena; 5.559 quella della scuola primaria; 2.360 quelli della scuola secondaria di primo grado; 2.588 quelli della scuola secondaria di secondo grado; 7 quelli di altri tipi di scuole. Un numero al quale va aggiunto quello di 1.140 che corrisponde agli operatori scolastici in quarantena. In totale sono 1.170 le classi in quarantena tra Monza e la Brianza.

"Il trend dei contagi - si legge nel documento - risulta in aumento in quasi tutte le fasce di età considerate, in particolare nella fascia d’età 0-2, 3-5 e 6-10 anni. Per le restati altre due fasce si nota, invece, un decremento.Si evidenzia lieve decremento nella fascia d’età 11-13, rispetto alla settimana precedente". Una situazione comunque prevedibile. "Al decremento osservato nelle settimane precedenti e connesso al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie, segue un incrementogenerale che si evidenzia in tutti i cicli scolastici, a seguito della riapertura delle strutture stesse", si legge nella nota.