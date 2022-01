Vaccini ai bambini, quasi 2mila in un giorno in Brianza

Sono state 1.862 le somministrazioni di vaccino anti covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 nel territorio di Ats Brianza. Lo rende noto l'assessorato al welfare di Regione Lombardia. Di queste, 988 erano prime dosi e 874 seconde dosi.

In tutta la regione, le somministrazioni ai 5-11enni sono state 13.024, di cui 6.587 prime dosi e 6.437 seconde dosi. Ma era anche la prima giornata del weekend di open day in 28 centri vaccinali, proprio per i 5-11enni che potevano accedere anche senza prenotazione (e, in un caso su dieci, sono stati vaccinati anche i genitori). Senza prenotazione sono state somministrate 9.397 dosi di vaccino anti covid ai 5-11enni, di cui 4.390 prime dosi e 5.007 seconde dosi. A Monza era disponibile l'hub vaccinale del San Gerardo, dove, senza prenotazione, sono state somministrate 463 dosi di vaccino.

Quasi sei milioni di terze dosi

In Lombardia, al 30 gennaio, i bambini che hanno completato il ciclo di vaccinazioni sono ora 99.751, mentre le prime dosi sono state 233.800. La terza dose in generale nella popolazione è ora stata somministrata a 5.929.868 persone, pari al 71% di chi aveva completato il ciclo primario. Una percentuale più alta per le fasce d'età più anziane: i 70-79enni con ciclo primario che hanno avuto anche la seconda dose sono il 91%, gli 80-89enni il 93%, gli ultra 90enni l'83%. Ma ha ormai la terza dose più dell'80% di chi ha completato il ciclo primario nelle fasce sopra i cinquant'anni.

In una settimana, dal 23 al 29 gennaio 2022, in Lombardia sono state effettuate in tutto 633.179 somministrazioni di vaccino, per una media di 90.454 somministrazioni giornaliere e il 'record' settimanale proprio sabato 29, con 103.534 somministrazioni.