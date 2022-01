4.500 vaccini ai bambini in una mattina all'open day della Lombardia

Quasi 4.500 dosi di vaccino contro il covid sono state somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nei ventotto centri vaccinali della regione Lombardia individuati per gli open day senza prenotazione, in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022. Il dato è dell'una e mezza di sabato pomeriggio ed è quindi destinato a crescere. Il prossimo aggiornamento è previsto domenica.

In totale però, sempre fino all'una e mezza di sabato pomeriggio, in tutta la Lombardia, considerando il complesso degli hub vaccinali, ai bambini della fascia 5-11 anni sono state somministrate 6.440 dosi di vaccino contro il covid, di cui 3.434 prime dosi e 3.006 seconde dosi. "Vaccinare i bambini è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d’età è esclusa, per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa imprescindibile, per arginare la diffusione dei contagi tra la popolazione", ha commentato su Twitter Letizia Moratti, vice presidente della giunta lombarda e assessora al welfare.