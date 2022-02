Dopo 9 mesi dall'apertura quanti vaccini sono stati fatti all'ex Philips?

Dopo oltre nove mesi dall'inizio dell'attività nel centro vaccinale dell'ex Philips di Monza sono stati fatti oltre 494mila vaccini contro il covid. O per essere più precisi alla data di lunedì 31 gennaio sono state effettuate 494.653 somministrazioni.

Un numero da record per il terzo centro vaccinale della Lombardia che il prossimo 30 settembre dovrebbe chiudere definitivamente i battenti. L'area, dove un tempo sorgeva uno dei maggiori plessi industriali di Monza, è di proprietà della famiglia Bellazzi. E proprio Gianmaria Bellazzi ha annunciato lunedì 31 gennaio che, salvo imprevisti, il centro vaccinale dovrebbe chiudere definitivamente il 30 settembre 2022. "Qualora ci dovessero essere altre necessità io e la mia famiglia metteremo ancora lo spazio a disposizione della comunità", ha assicurato.

Il centro vaccinale di viale Campania ha aperto i battenti il 26 aprile. Una grande macchina organizzativa che accanto ai medici, agli infermieri e al personale amministrativo dell'Asst Monza vede anche un nutrito gruppo di volontari. "Il centro vaccinale dell'ex Philips è il terzo in Lombardia per attività - precisa Gianmaria Bellazzi -. Ma sono certo al primo posto nel cuore dei monzesi che in questo hub hanno trovato un punto di sicurezza".

In questi mesi l'attività vaccinale è proseguita senza sosta, anche nei fine settimana e durante i giorni festivi. Una volta che l'hub verrà chiuso definitivamente partirà il progetto di riqualificazione dell'area industriale che porterà alla creazione dell'Energy Spring Park dove sorgeranno case, negozi, una grande area verde, centro sportivo, la pizzeria di Pizzaut e la produzione in loco di energia green che servirà anche altre aree della città.