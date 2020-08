Coronavirus, 9 giovani positivi dopo rientro da vacanza e 43 casi in Lombardia: i dati di oggi

Nessun nuovo decesso, 43 casi di contagio accertati e un ricovero in più nelle terapie intensive degli ospedali della regione. Questi i dati riportati nel bollettino diffuso lunedì 17 agosto da Regione Lombardia. A Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati tre nuovi casi di positività al covid-19. Tre invece le province lombarde che tra domenica e lunedì non hanno fatto registrare nuovi contagi: Cremona, Lecco e Sondrio.

A Como nell'ultima giornata sono emersi dieci nuovi soggetti positivi: di questi - spiega la nota del Pirellone - 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia.

Sono 14 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, con un paziente in più rispetto a domenica, mentre sono 147 le persone ancora in ospedale per il virus, cifra rimasta invariata rispetto a ieri.