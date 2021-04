Vaccinazioni anti-covid, la Brianza è (quasi) la provincia più "lenta" in Lombardia

Sono 149.015 le prime dosi di vaccino anti-covid somministrate in provincia di Monza e Brianza, 64.995 le seconde inoculazioni e quindi le persone che hanno concluso il trattamento. Tradotto: solo il 19,89% dei soggetti individuati come target di riferimento per i vaccini in questa fase della campagna (749.170 persone) sono state vaccinate. I dati sono aggiornati al 25 aprile.

Un numero che - secondo le cifre rese note da Regione Lombardia - colloca Monza e Brianza tra le province più "lente", penultima solo prima di Mantova (19,72%).

Le province lombarde dove si vaccina di più

Se Monza e Brianza è in coda alla classifica delle province con il maggior numero di somministrazioni, in testa c'è la provincia di Cremona con il 25,96% di prime dosi somministrate. Seguono Sondrio (23,57%), Lecco (23,27%) e Pavia (23,07%). Intorno al 22% Bergamo e Brescia mentre Milano si attesta sul 21,01% con 593.434 prime dosi somministrate.

La situazione a Monza

Un nuovo hub operativo per la campagna massiva anche a Monza con l'avvio delle somministrazione nell'area Philips che da lunedì 26 aprile entra in funzione. A Monza su una popolazione target individuata di 107.263 sono 24.821 le prime dosi somministrate (23,14%), 11.925 le seconde dosi.

I comuni con più e meno vaccinati in Brianza

Tra i comuni brianzoli dove la campagna vaccinale sembra procedere a ritmo più spedito ci sono Vedano al Lambro (27,50%) con 1.833 prime dosi somministrate e Carate Brianza (24,35%) con 3.765 prime dosi inoculate. Molto basso il dato di Roncello, quasi dimezzato rispetto ai due precedenti, con 499 inoculazioni di prime dosi pari al 13% sul totale della popolazione target.

Ecco di seguito il dettaglio dei comuni con tutti i dati.