Tre classi in quarantena in un giorno a Seveso e sospeso il servizio pre-scuola alla Toti

Una classe in quarantena e servizio pre-scuola sospeso alla scuola primaria Toti di Seveso. A darne notizia nella giornata di martedì è stata la stessa amministrazione comunale dopo le decisione assunta dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza. E nella giornata di martedì sono state altre due le classi poste in quarantena nella stessa giornata.

Il servizio pre-scuola (che lo studente positivo frequentava) è stato sospeso in via cautelativa. Sono stati posti in isolamento domiciliare (quarantena) sia gli alunni della classe frequentata dal bambino trovato positivo al tampone che gli alunni del pre-scuola.

In giornata l’Istituto Comprensivo Via Adua ha informato il Comune di Seveso che, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di 1 alunno, per 1 classe della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. Stessa informazione è pervenuta al Comune dall’Istituto Comprensivo Via De Gasperi per 1 alunno e 1 classe della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.