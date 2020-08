Covid, grave un 17enne ricoverato a Milano. Tracciati i contatti della festa a Ferragosto

È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie. Preoccupa il quadro clinico di un ragazzo di 17 anni di Sant'Alessandro, nel Bergamasco, che da mercoledì è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano dopo essere risultato positivo al tampone per il covid.

Sembra che il giovane martedì scorso si sia presentato al pronto soccorso di Seriate con febbre e disturbi gastrointestinali. Il ragazzo - che non avrebbe problemi di salute né patologie congenite - è stato così immediatamente ricoverato e sottoposto a tutti i test del caso, che hanno dato esito positivo. In poche ore, però, le sue condizioni sarebbero peggiorare e i medici ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico, dove adesso è seguito dai dottori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ats di Milano ha immediatamente fatto scattare l'attività di tracciamento dei contatti - necessaria per evitare la nascita di nuovi focolai di coronavirus - e una potenziale occasione di contagio è stata trovata in una festa a cui il 17enne ha partecipato insieme agli amici il giorno di Ferragosto. Tra i suoi contatti sono già stati individuati altri 23 ragazzi, che in queste ore saranno sottoposti al tampone.