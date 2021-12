Regole sulla quarantena: cambiano per quasi 5 milioni di lombardi

Sono 4 milioni e 700 mila i lombardi che hanno la tripla dose di vaccino anti covid (3,37 milioni) o la seconda da meno di quattro mesi (1,35 milioni). Per loro cambiano le regole sulla quarantena decise dal governo: se sono asintomatici e contatti stretti di positivi, non dovranno più rispettare l'isolamento di una settimana. Anche chi è guarito dal covid da 120 giorni eviterà la quarantena. I non vaccinati dovranno continuare a rispettare la quarantena di dieci giorni. I positivi, invece, rientrano in comunità dopo dieci giorni di isolamento dal giorno in cui è stato prelevato il campione positivo, dopo un test molecolare negativo che, in caso di positivi sintomatici, deve essere eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi.

Regole decise per evitare di 'bloccare' il Paese a fronte di una escalation di contagiati e dunque anche di contatti di contagiati. Ma cosa significa 'contatti stretti'? Ricordiamolo: sono i conviventi, chi ha avuto un contatto fisico diretto, chi è stato faccia a faccia per più di quindici minuti a meno di due metri senza protezione in un ambiente chiuso, i passeggeri di treno e aereo a meno di due posti di distanza, il personale aereo o treno addetto alla sezione in cui era seduto il passeggero.

Intanto, secondo il bollettino di mercoledì 29 dicembre su dati del giorno prima, in ventiquattr'ore la Lombardia ha segnato l'ennesimo record di positivi: oltre 32 mila su quasi 210 mila tamponi, con un tasso di positività al 15,5%. I tamponi stanno terminando, le strutture private stanno aumentando i prezzi dei test.

Le nuove regole sul green pass rafforzato

Il Paese si prepara intanto a nuove regole riguardanti la vita sociale. In particolare, dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 il green pass rafforzato sarà obbligatorio sui mezzi di trasporto, da quelli locali a quelli a lunga percorrenza, così come per accedere alle strutture ricettive e nei bar e ristoranti anche all'aperto, nonché per accedere agli impianti sciistici.

Green pass rafforzato anche per entrare in stadi e impianti sportivi, che vedranno ridursi la capienza al 50% di quella massima all'aperto e al 35% al chiuso.