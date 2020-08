Coronavirus, le regole per chi rientra dall'estero: "Nessun isolamento"

Non sarà necessario nessun isolamento fiduciario ma un rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'uso continuativo della mascherina e la limitazione degli spostamenti. E il tampone obbligatorio entro 48 ore dal ritorno a casa. Queste le regole per chi rientra dall'estero in Lombardia. A chiarire le modalità applicative, concordate con il ministero della Salute, dell'ordinanza emanata lo scorso 12 agosto, sono stati il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

"Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ma l'adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie previste già dal Dpcm del 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso continuativo delle mascherine e della limitazione allo stretto necessario degli spostamenti" spiegano.

"L'introduzione di tali modalità deriva dal fatto - aggiungono il presidente e l'assessore - che la situazione dei contagi in Lombardia è tutt'ora sotto controllo e in considerazione dell'imminente inizio delle attività lavorative per chi rientra dalle vacanze. Resta inteso - specificano - che in presenza di sintomi è opportuno contattare con urgenza il proprio medico di base".

Tampone per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

Resta in vigore per chi proviene da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, l'obbligo della segnalazione del proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS competente in base al proprio domicilio (elenco completo dei 'Punti di contatto' delle Ats lombarde consultabile sul sito www.lombardianotizie.online). Qui le indicazioni per i residenti a Monza e Brianza. Devono fare seguito o la presentazione dell'esito del tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia oppure l'effettuazione di un nuovo test molecolare naso faringeo entro 48 dall'arrivo a casa.

Sono state 13mila le chiamate giunte al numero unico messo a disposizione da Regione Lombardia. "Mi scuso personalmente per le difficoltà di comunicazione riscontrate ieri da molti cittadini nella comunicazione con il numero unico 116117 - sottolinea l'assessore al Welfare - dovute al fatto che sono pervenute in poche ore più di 13.000 chiamate. Già in serata le maggiori criticità sono state superate, con tempi di attesa accettabili. Invitiamo tutti ad agire nella massima serenità, essendo quella in corso un'azione importante di screening preventiva, e non uno stato di emergenza".

In Lombardia 539 casi in una settimana, metà "importati"

L'effetto "vacanze" inizia a farsi sentire e dei 539 nuovi casi registrati nella settimana dal 3 al 9 agosto in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo 'Report settimanale Ministero della Salute', elaborato dalla Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, 273 - il 50,6 per cento - "sono importati da Stato estero".