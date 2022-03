Si può tornare a far visita ai pazienti in ospedale: le regole

Da giovedì 10 marzo anche a Monza e in Brianza si può tornare a far visita ai pazienti ricoverati in ospedale. L'Asst Brianza, in seguito alle nuove disposizioni di Regione Lombardia e la delibera di giunta, ha specificato le modalità di visita.

Potrà accedere un unico visitatore al giorno, in possesso di green pass booster (rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario) oppure di green pass rafforzato (rilasciato in seguito al completamento del ciclo vaccinale primario e dell’avvenuta guarigione), unitamente ad un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso. Il tempo di permanenza consentito è di 45 minuti al giorno. La fascia oraria di ingresso, fatto salvo diversi accordi con il personale sanitario dei reparti, è dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 19.30.

All’Ospedale Pio XI di Desio la fascia oraria di accesso alle degenze è compresa tra le 16.30 e le 19.30. Non potranno invece accedere per le visite ai degenti i possessori di green pass “base”, ottenuto cioè dopo tampone nasofaringeo negativo per la ricerca di SARS CoV 2 ad eccezione però degli accompagnatori di paziente minore, donna in gravidanza, anche nella fase di travaglio/parto e post partum, utente/paziente ultraottantenne allettato, con barriere linguistiche, con riconoscimento di grave disabilità o in condizioni di fine vita.