Acquaworld: riapre il parco acquatico di Concorezzo dopo 6 mesi di lockdown

Dopo 6 mesi di lockdown, l'Acquaword di Concorezzo (l'unico parco acquatico coperto d'Italia, e uno tra i più grandi d'Europa) riapre finalmente i battenti.

L'appuntamento è per venerdì 11 settembre, con una riapertura che sarà all'insegna della sicurezza. Il parco ha infatti esso a punto un severo protocollo anti-Covid: ingressi contingentati, prenotazioni online, obbligo di mascherina negli spazi comuni, distanziamento personale, divieto di stare seduti a bordo piscina, code controllate per salire sugli scivoli. E, per incentivare le prenotazioni, ha deciso di includere l'Area Benessere negli ingressi Full Day fino alla fine del 2020 (per gli ospiti adulti).

Queste, nel dettaglio, le regole da seguire:

controllo della temperatura all'ingresso (con divieto d'accesso sopra i 37.5°C)

distanza minima di 1 metro nelle file

mascherina obbligatoria sopra i 6 anni (tranne in acqua, sulla sdraio e in coda per gli scivoli)

sanificazione delle mani

prenotazione online (bisogna scegliere il giorno di visita, che sarà vincolante)

garanzia di una postazione (il parco garantisce ad ogni ospite un posto a sedere. I posti sono distanziati tra loro di 1,5 mt e sono inamovibili tranne per i nuclei familiari)

fornitura di un sacchetto protettivo (ai clienti verrà rilasciato un sacchetto monouso per depositare gli effetti personali all’interno dei lockers)

Il costo del biglietto Full Day, nei weekend e nei giorni festivi, è di 30 € per gli adulti (sopra i 141 cm) e di 18 € per i bambini fino a 140 cm.