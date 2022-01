Apre il centro vaccinale: si cercano volontari

Il centro vaccinale di Verano Brianza aprirà i battenti lunedì 10 gennaio. Ma, nel frattempo, il Comune chiede la partecipazione dei cittadini.

Servono volontari: ogni turno durerà 3 ore. Il centro vaccini sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

"Caro volontario, dal 10 di gennaio il centro vaccinale di Verano Brianza ritornerà operativo con il compito di velocizzare la somministrazione della terza dose di vaccino che, secondo i dati a disposizione, è necessaria per contrastare la nuova variante Omicron - si legge sul sito del Comune -. Per questo abbiamo bisogno ancora del tuo aiuto e per questo ti chiediamo se vuoi confermarci la tua disponibilità per le attività di gestione dei flussi interne al centro vaccinale".

Per aderire all'iniziativa è possibile inviare un'email a glicineverano@libero.it, oppure telefonare dalle 9 alle 12 al 342.0652467 oppure collegarsi a questo link.