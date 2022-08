Quanti sono i pazienti covid ricoverati al San Gerardo

La situazione covid all’ospedale San Gerardo di Monza resta pressoché stazionaria. Alla data di mercoledì 10 agosto erano 63 i pazienti ricoverati risultati positivi al virus (sette giorni prima erano 65) e 3 quelli morti (la settimana precedente erano 4).

Dal nosocomio di via Pergolesi fanno sapere che dei 63 pazienti contagiati 5 sono ricoverati in terapia intensiva, 4 in terapia subintensiva, 22 nel reparto di malattie infettive e 32 negli altri reparti. Sono diminuiti anche gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale monzese: 161 in meno rispetto alla settimana precedente. Sono stati 1.550 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di cui 131 con sintomi covid. Di questi 12 hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere.