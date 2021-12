Anche la Lombardia vuole accorciare la quarantena

Anche la Lombardia sta spingendo per ridurre la quarantena per chi è entrato in contatto con un positivo. Una decisione da parte del consiglio dei ministri potrebbe arrivare nella giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre, al termine di una riunione del Comitato tecnico scientifico.

"Il virus cambia, cambia il suo modo di approcciarsi e noi dobbiamo cambiare il nostro. Non possiamo mantenere delle regole che andavano bene per come si comportava in passato il virus", ha chiosato il governatore della Lombardia intervenendo a Zapping su Radio Uno Rai nel pomeriggio di martedì 28 dicembre. "Soprattutto per chi è stato vaccinato con la terza dose bisognerebbero fare scelte diverse, quindi valutiamo se ridurre al minimo i disagi per queste persone - ha aggiunto -. Ascoltiamo quali saranno le risposte che ci darà il Cts".

Per il momento non è chiaro quali decisioni verranno prese. Le Regioni, con in testa il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, vogliono chiedere l'azzeramento della quarantena per i vaccinati con tre dosi, contatti di positivi, proponendo per loro solo autosorveglianza e mascherina Ffp2 obbligatoria. Inoltre sta prendendo piede l'ipotesi di terminare l'isolamento senza tampone dopo 10 giorni per chi è positivo al covid. Le modifiche alle norme sono necessarie in quanto il sistema di tracciamento dei contatti è letteralmente saltato. Nella sola Milano - secondo una stima - una persona ogni 20 sarebbe in isolamento perché entrata in contatto con una persona positiva (solo all'ombra della Madonnina le persone attualmente infettate dal virus sarebbero circa 19mila). Tutto ciò si riflette con code interminabili davanti alle farmacie e ai centri tamponi.