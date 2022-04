Quanti sono i pazienti ancora ricoverati per covid al San Gerardo

Sono attualmente 41 i pazienti ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza. A rendere noto l’aggiornamento il bollettino Covid di lunedì 4 aprile è stata la Asst di Monza. Nella settimana dal 28 marzo a domenica 3 aprile hanno avuto accesso al pronto soccorso 1.946 pazienti, di cui 173 con sintomatologia covid, di cui 9 ricoverati, in lieve calo rispetto a sette giorni prima dove gli accessi sono stati 1.875, i sospetti covid 183 e 11 i ricoverati. Nell’ultima settimana sono due i pazienti che sono deceduti a causa delle complicanze del coronavirus. L’età media dei 41 pazienti ricoverati è di 74 anni. Attualmente nel nosocomio monzese i pazienti sono così distribuiti nei reparti: nessuno in terapia intensiva, 27 tra i degenti di malattie infettive, 2 nella subintensiva di pneumologia e i rimanenti 12 negli altri reparti.

L’invito è quello di mantenere alta la guardia. “La situazione dei pazienti ricoverati per Covid alla Asst di Monza è sostanzialmente stazionaria. I nuovi ingressi sono in media una decina alla settimana, segno che il virus continua a circolare nella popolazione – ha spiegato il professor Paolo Bonfanti, Direttore unità operativa di Malattie Infettive - Anche la scorsa settimana in Lombardia si è infatti superato il tasso di incidenza di 500 casi positivi al tampone per 100 mila abitanti. Si tratta di una incidenza ancora alta”.