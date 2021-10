Al via la terza dose per medici, infermieri e operatori socio sanitari

In Lombardia al via la terza dose di vaccino anti covid per gli operatori sanitari e socio sanitari. A partire dalle 14 di oggi, lunedì 18 ottobre, medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari potranno prenotare la terza dose ‘booster’ di vaccino anti covid.

La procedura è sempre la stessa: si accede dal portale dedicato sul portale dedicato, oppure tramite call center 800 894 545.

“Regione Lombardia - precisano dalla Regione - vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti ricoverati in ospedale, nelle strutture sanitarie e nelle Rsa consente la vaccinazione della terza dose a tutti gli operatori sanitari senza differenziazione di età. L’indicazione riguarda tutti i cittadini che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private. Come pure nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

La terza dose viene somministrata dopo almeno sei mesi dalla seconda. Quando ci si presenta al centro vaccinale bisogna essere muniti di autocertificazione con cui si dichiara di appartenere a una delle categorie socio sanitarie.

“Le indicazioni sulla somministrazione - conclude la note del Pirellone – di dosi addizionali e ‘booster’ nell’ambito della campagna vaccinazioni anti Sars-CoV-2/Covid-19 sono contenute nelle circolari del Ministero della Salute del 27 novembre e dell’8 ottobre 2021”.