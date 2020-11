A Monza scuola chiusa per sanificazione dopo contagi tra alunni e personale

Scuola media chiusa per sanificazione straordinaria. Succede a Monza nel plesso Walter Bonatti dell'istituto comprensivo Correggio. A darne comunicazione è stata la stessa dirigente Anna Cavenaghi con una circolare.

L'istituto di via Poliziano resterà chiuso nella giornata di giovedì 5 novembre per un intervento di sanificazione straordinaria nel rispetto dei protocolli anti-covid per il contenimento dell'epidemia in seguito al crescente aumento di casi di positività riscontrati tra alunni e personale scolastico. Le operazioni di sanificazione saranno affidate a una ditta specializzata e le lezioni resteranno sospese per la giornata di giovedì. Da venerdì 6 novembre invece gli alunni (almeno quelli di prima media) potranno rientrare in classe.

Al momento della pubblicazione della circolare non erano ancora state comunicate con precisione le nuove misure restrittive anticontagio previste per le "Aree Rosse" del nuovo Dpcm, tra cui rientra anche la Lombardia. Gli alunni di seconda e terza media dunque - alla luce dei nuovi provvedimenti - non rientreranno in aula almeno per un po'. Per la giornata di giovedì 5 novembre per tutte le classi invece sarà attivata la modalità di didattica a distanza.