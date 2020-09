Caso positivo anche a scuola a Brugherio: classe delle medie in "quarantena"

Anche a Brugherio c'è il primo caso di positività al covid-19 riscontrato in una scuola. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Marco Troiano, con un aggiornamento condiviso con la cittadinanza sui social.

"Dalla riapertura delle scuole sono già emersi, in molte parti d'Italia, situazioni di tamponi positivi di studenti. Anche a Brugherio abbiamo un caso: è una ragazza con tampone positivo in una classe della scuola media Leonardo" ha annunciato il primo cittadino. Come da protocollo gli studenti della classe dell'alunna contagiata sono stati sottoposti a tampone e, come da protocollo, sono a casa in isolamento domiciliare in attesa dell'esito.

"Dopo l'esito dei tamponi si verificherà quando potranno tornare in classe, ma intanto sono tutti in quarantena. Nel frattempo, la scuola ha attivato la didattica a distanza, per far proseguire le attività scolastiche ai ragazzi coinvolti. Tutti gli altri studenti della Leo possono invece, ovviamente, proseguire le attività normalmente" ha spiegato il sindaco Troiano.