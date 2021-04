Inizia dalla Brianza la campagna vaccinale a domicilio

Parte dalla Brianza la campagna vaccinale a domicilio. Sabato 10 aprile - alla presenza di Guido Bertolaso, coordinatore regionale della campagna vaccinale - ha preso il via il servizio di vaccinazione a domicilio per le persone allettate e per coloro che le assistono. Un’iniziativa organizzata e predisposta nel giro di ventiquattro ore.

A chi è destinato il servizio

A inoculare la dose ai pazienti più fragili e ai loro caregiver una ventina tra medici ed infermieri, soprattutto componenti dell’Aeronautica militare e dell’Esercito, che fin dalle prime ore della mattina si sono recati presso le abitazioni delle persone più fragili, per somministrare la prima dose di vaccino. Si tratta di pazienti allettati o con serie difficoltà motorie che non riescono ad accedere ai centri vaccinali allestiti sul territorio. Per la maggior parte sono assistiti di medici di medicina generale che non hanno aderito alla campagna vaccinale promossa dalla Regione Lombardia. L’iniziativa – coordinata dall'Azienda regionale emergenza urgenza – ha visto impegnati anche gli agenti della polizia locale di Seregno, i volontari della Protezione civile. Il campo base è stato allestito nella struttura di via Briantina dove sono stati suddivisi i percorsi per le varie squadre e i servizi di trasporto per i dieci equipaggi dei medici.

In Autodromo si continuano a vaccinare gli over 80

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione per gli over 80 nell'Autodromo di Monza, campagna che si concluderà domenica 11 aprile. Nella mattinata di sabato il governatore Attilio Fontana si è recato sul circuito brianzolo per un sopralluogo. "Sono soddisfatto per l'ottima collaborazione e sintonia con la Regione e con il coordinatore Bertolaso - commenta Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano -.L’Autodromo, fiore all'occhiello della Federazione Aci, è da quasi un secolo protagonista di memorabili sfide automobiliste che hanno scritto la storia dei motori ed oggi è al centro di una missione importantissima, la gara decisiva per il futuro di tutti noi. Passa infatti dalla vaccinazione massiva l'auspicato ritorno a una nuova normalità.”

Le parole del governatore Fontana

Soddisfatto anche il governatore Fontana. "Tutto funziona molto bene - scrive sul suo profilo Facebook -. Vengono vaccinate 1.600 persone al giorno. Qui correre veloci è d'obbligo. Ho ringraziato tutti gli operatori presenti e raccolto le testimonianze dei cittadini appena vaccinati. Soddisfatti del servizio, e felici di aver ricevuto il vaccino, alcuni la prima, molti già alla seconda dose".