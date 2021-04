Troppi casi di positivi: chiusa scuola primaria, alunni di nuovo in dad

A Seveso alunni di nuovo indDad: è stata chiusa la scuola primaria Bruno Munari. Nel pomeriggio di martedì 27 aprile l’istituto di via Monte Bianco, all’Altopian,o è stato nuovamente chiuso in seguito al riscontro di casi positivi al covid.

Sono state isolate 5 classi. Le attività in presenza rimarranno sospese fino a sabato 1 maggio, con il ritorno da oggi, mercoledì 28 aprile, alle lezioni in modalità didattica a distanza.

“Ulteriori misure – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune - dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza verranno valutate in accordo con la dirigenza scolastica, sulle basi degli esiti dei tamponi predisposti per giovedì 29 aprile”. Già a marzo la scuola Munari era stata chiusa per nove giorni (dal 10 al 19 marzo) in seguito alla presenza di troppi casi di positivi al covid.