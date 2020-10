Traffico e code in centro per i tamponi drive-in, trasferimento all'ex fiera in viale Stucchi

Decongestionare il traffico in centro città e continuare a garantire l'esecuzione di centinaia di tamponi al giorno. Il servizio drive-through attualmente operativo presso l'ospedale vecchio di Monza in via Solferino verrà presto trasferito. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Monza Dario Allevi sabato dopo un sopralluogo nei nuovo spazi.

Si tratta dell'area dell'ex fiera di Monza, in viale Stucchi: il punto tamponi drive-in della Asst di Monza (che dopo Monza ha recentemente attivato un nuovo servizio anche a Limbiate) verrà trasferito per decongestionare il traffico e le code che nelle ultime settimane si erano formate a ridosso di corso Milano e via Cavallotti a causa della mole di test da effettuare.

"Dopo il sopralluogo di venerdì (Ndr) con la nostra ASST, abbiamo definito di spostare il drive-through per i tamponi nell'area ex-fiera in viale Stucchi: potremo decongestionare, così, il traffico che si era creato negli ultimi giorni nelle strade vicine all’ospedale vecchio. Con l'aiuto della Polizia Locale individueremo i percorsi e la viabilità più idonea per l'accesso al nuovo punto prelievi che, nel frattempo, dovrà essere attrezzato per accogliere al meglio medici, infermieri e cittadini" ha spiegato Allevi.

Intanto continuano a crescere i numeri del contagio in Lombardia e a Monza e Brianza. Oltre 180 le persone attualmente ricoverate al San Gerardo - le ultime cifre sono relative a sabato -, con un'età media di 63 anni. Il bollettino di domenica di Regione Lombardia per il territorio brianzolo ha segnalato 588 nuovi contagi.