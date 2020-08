Tampone obbligatorio per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: come richiederlo

Tampone obbligatorio per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta e "mini" isolamento in attesa dell'esito del test. Dal 13 agosto la nuova ordinanza ministeriale a firma del ministro Roberto Speranza ha istituito nuove regole valide su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Lombardia.

Chi deve effettuare il tampone

Chi rientra da uno dei Paesi coinvolti e non ha già effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, con esito negativo oppure non ha già effettuato un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, con esito negativo al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, verrà contattato da ATS Brianza per l'effettuazione del tampone. Al rientro in Italia è necessario compilare il modulo online e fornire i propri dati. Nella giornata del 14 agosto il presidente Fontana e l'assessore Gallera hanno poi chiarito che non è necessario sottoporsi all'isolamento fiduciario (in assenza di sintomi) in attesa dell'esito del tampone ma il rispetto delle norme igienico sanitarie, l'uso continuativo della mascherina e la limitazione degli spostamenti. Per informazioni i numeri telefonici sono i seguenti: 0362 304873/72/76/77 dal lunedì al venerdì alle 9,00 alle 17,00 oppure all’indirizzo mail dipartimento.igiene@ats-brianza.it

Rientro dall'estero: le regole

"Per i cittadini lombardi che rientrano da questi Paesi - ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera - mettiamo a disposizione il supporto operativo e informativo necessario attraverso il numero unico 116117, che fornirà i riferimenti delle ATS di competenza per domicilio". "Nel periodo precedente l'effettuazione del test ed in attesa del suo esito, ferma restando l'indicazione di informare immediatamente il proprio MMG o operatore sanitario pubblico in caso di insorgenza di sintomi sospetti - aggiunge - è fortemente consigliato ridurre la vita sociale (esempio partecipazione ad eventi collettivi) ed è indispensabile l'utilizzo della mascherina anche all'aperto ed in presenza di conviventi nella propria abitazione".

"Regione Lombardia - conclude l'assessore al Welfare - ha affrontato da subito il tema dei cittadini provenienti dall'estero attraverso un protocollo specifico per il settore agricolo che prevede il tampone per i lavoratori stagionali e con il monitoraggio e controllo costante da parte delle ATS per coloro che hanno contatti stretti (ad es. le badanti) con persone anziane e fragili".