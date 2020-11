Tamponi gratuiti al PalaBancoDesio, apre il nuovo Drive-Through

Anche a Desio arriva un punto per i tamponi rapidi drive-in. A partire da lunedì 30 novembre al PalaBancoDesio sarà operativo un ‘Drive Through’ per l’effettuazione di test rapidi realizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e medici di base.

“Vogliamo offrire un servizio ulteriore - dichiarano il Sindaco Roberto Corti e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino - La realizzazione di questa postazione è il frutto di un’importante collaborazione tra Istituzioni ed è la dimostrazione che, più che mai in questa difficile circostanza, è fondamentale lavorare uniti per offrire risposte concrete. Il tracciamento dei positivi al Covid-19 è di primaria rilevanza per rallentare l’avanzamento del contagio e in questo senso dobbiamo mettere in campo ogni sforzo. Un ringraziamento particolare alla Cooperativa Consulto Formativo Brianza (a cui sono associati la maggior parte dei medici di Desio) e agli Uffici comunali che hanno lavorato assiduamente per concretizzare in poco tempo questo progetto”.

Lunedì, presso la struttura di Largo Atleti Azzurri d’Italia, saranno presenti i medici di base per eseguire i primi tamponi gratuiti, forniti da ATS (Agenzia di Tutela della Salute) per gli assistiti. Il servizio è su prescrizione e prenotazione del medico di base ed è riservato a pazienti sintomatici con sospetta infezione da covid e contatto di caso in prossimità del 14° giorno di isolamento che non abbia effettuato tampone molecolare.