Tamponi in modalità drive-through a prezzo agevolato: a Meda, l'iniziativa di Auxologico

Dopo il punto tamponi riservato agli studenti presso lo stadio cittadino, in via Icmesa 25, Meda inaugura un secondo punto tamponi sempre con modalità drive-through.

A partire da sabato 14 novembre, sarà possibile sottoporsi al tampone anche in largo Don Ernesto Catturini, davanti alla sede di Auxologico. Ed è proprio l'Auxologico ad averlo attivato.

"Abbiamo richiesto all’Amministrazione Comunale di poter utilizzare, per il periodo dell’emergenza sanitaria, il parcheggio antistante la nostra sede mettendo a disposizione dei cittadini l’uso gratuito del nostro parcheggio interrato. La possibilità di eseguire il tampone rimanendo in auto e comunque in ambienti esterni consente di migliorare i livelli di sicurezza ed ampliare il nostro servizio per i pazienti" ha spiegato il Direttore Generale di Auxologico dott. Mario Colombo.

È possibile accedere con autovettura oppure a piedi, ma sempre previa prenotazione sul sito di Auxologico oppure tramite appuntamento fornito direttamente da Ats o dal proprio medico di medicina generale. I tamponi Covid verranno esaminati presso il Laboratorio Centrale di Auxologico a Cusano Milanino utilizzando tecniche di biologia molecolare, e i risultati verranno messi online nel giro di 48 ore.

Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20 con possibili ampliamenti successivi nelle fasce orarie serali e/o nei weekend. I cittadini residenti nel Comune di Meda potranno eseguire il Tampone Covid al prezzo ridotto di 85 euro.

"Dopo la possibilità offerta a popolazione e personale scolastici operativa da ieri presso lo Stadio grazie ad Ats e Aeronautica Militare, abbiamo accolto con favore questa proposta dell’Auxologico che conferma una proficua collaborazione fra pubblico e privato: ritengo che ampliare la possibilità di eseguire il Tampone Covid in modalità drive costituisca una scelta di sicurezza nell’interesse di tutti, utenti ed operatori sanitari" ha evidenziato il sindaco di Meda Luca Santambrogio.