Tamponi gratis a Lissone in modalità drive-through: come accedere al servizio

Lissone inaugura un nuovo servizio gratuito per i tamponi rapidi.

A partire da venerdì 27 novembre - su iniziativa dell'amministrazione comunale di Lissone e grazie alla collaborazione con i medici di Medicina Generale del territorio e della cooperativa sociale Cfb, Consulto Formativo Brianza - è possibile sottoporsi gratuitamente al tampone. È però necessaria la prenotazione presso il proprio medico di base (o il pediatra di libera scelta), che avrà il compito di fissare direttamente l’appuntamento per l’esecuzione di un tampone.

Dove andare? L'area attrezzata per il drive-through, realizzata grazie all'aiuto dei volontari della protezione civile di Lissone e della Comunità Pastorale di Lissone nella figura del parroco don Tiziano Vimercati, si trova presso presso l’Oratorio di San Giuseppe Artigiano in via Fermi 1.

I tamponi rapidi saranno eseguiti da personale medico e infermieristico del Consulto Formativo Brianza, che si occuperà anche di raccordarsi con i Medici per la raccolta delle prenotazioni e l’organizzazione dell’accesso al drive through scadenzando l’orario di accesso per prevenire ogni assembramento. I cittadini privi di prenotazione del proprio medico curante, in questa prima

fase, non potranno accedere al test, neanche a pagamento. Spetterà infatti ai medici di medicina generale, previo contatto con i rispettivi pazienti, prenotare i tamponi per i propri assistiti secondo priorità dettate anche dal limitato numero di tamponi gratuiti inviati da Ats.

Il referto verrà successivamente inviato al paziente e al medico; in caso di positività verranno attivate le procedure previste dai protocolli sanitari e il medico richiederà conferma dell’esito attraverso il tampone molecolare.