Tamponi drive-through nel parcheggio di Leroy Merlin a Caponago

I bambini e i ragazzi dall'asilo nido alle scuole superiori (da 0 a 18) e il personale scolastico possono ora contare su un nuovo servizio di tamponi in modalità drive-through.

Nel parcheggio antistante la Leroy Merlin di Caponago, in via Galilei 11, sarà attivato a partire da venerdì 13 novembre un nuovo punto tamponi. L'obiettivo? Agevolare e rendere il più possibile tempestivi i controlli resi necessari dall'emergenza sanitaria per la zona est della provincia di Monza e della Brianza.

Il sito, scelto da Ats Brianza e dal comune di Caponago, è stato selezionato per via dell'elevata concetrazione scolastica nell'area e per la sua accessibilità stradale. Ad allestire il tendone, dove saranno operativi il personale sanitario militare (medici e infermieri) e personale amministrativo dell'Asst di Vimercate, gli uomini dell'Aeronautica Militare.

In modalità drive-through, e dunque senza scendere dall'auto, saranno effettuati i tamponi rapidi con esito in dieci minuti. In caso di positività, la persona sarà subito sottoposta al tampone molecolare di conferma.

Possono rivolgersi al nuovo punto tamponi i comuni dell’est della Brianza. Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno in auto all'apposita zona dedicata del parcheggio. L'accompagnatore consegnerà al personale sanitario della tensostruttura l'attestazione necessaria per l'esecuzione del tampone, lo studente ed attenderà la chiamata in auto. Il servizio è rivolto al personale scolastico e agli studenti, inviati su segnalazione del medico di base o del pediatra o con autocertificazione autorizzata dalla scuola stessa. Il punto tamponi sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.30.