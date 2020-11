Meda, apre un nuovo punto per i tamponi drive-in per la scuola

A Meda apre un nuovo punto tamponi in modalità drive (senza mai scendere dall’auto) riservato alla popolazione scolastica (da 0 a 18 anni) ed al personale scolastico (servizi educativi per l’infanzia, scuole, istituti di formazione professionale).

L’area è stata allestita presso lo stadio cittadino, in via Icmesa 25. “Ringrazio vivamente l’Aeronautica Militare per aver con grande celerità allestito questo nuovo punto tamponi presso lo Stadio cittadino – dichiara il sindaco Luca Santambrogio – dove saranno operativi il personale sanitario militare (medici e infermieri) e personale amministrativo dell’ASST di Vimercate sotto il coordinamento di ATS Brianza. Verranno impiegati i tamponi antigienici (test rapidi) con attestazione dell’esito in 10 minuti e, in caso di positività, la persona verrà subito sottoposta a tampone molecolare di conferma. La popolazione studentesca ed il personale scolastico, con manifestazione di sintomi in ambito scolastico o extra scolastico, potrà quindi in tempi rapidi verificare l’eventuale condizione di positività al Covid-19”.

“L’Amministrazione comunale – prosegue Santambrogio - è impegnata ad affrontare questa nuova ondata della pandemia e farà di tutto per gestire l’emergenza e per assistere, come accaduto ad inizio anno, le persone fragili e in difficoltà. Ai cittadini di tutte le età chiedo, per il bene di tutti, di rispettare le prescrizioni in atto: non lasciamo che il virus, per il comportamento irresponsabile di pochi, possa penalizzare la nostra collettività”.

Intanto a partire da giovedì chiude il punto tamponi drive-trought presso l'ospedale vecchio in via Magenta e diventa operativa la nuova sede in viale Stucchi. Anche qui verranno effettuati tamponi per studenti e personale scolastico.