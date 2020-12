A Vimercate il primo punto tamponi dedicato ai pazienti autistici

A Vimercate è stato attivato il primo punto tamponi per pazienti autistici, un servizio unico nella provincia di Monza e Brianza. Avviato, questa settimana, il servizio per il tampone covid 19 è destinato alle persone con disabilità intellettive e relazionali, in particolare soggetti autistici. In un’area dedicata insieme al paziente in attesa del tampone può accedere anche un familiare che lo accompagna dove verranno accolti da personale adeguatamente formato. Il servizio è attivo all’Ospedale di Vimercate e di Carate.

In via Santi Cosma e Damiano, presso il Pronto Soccorso, sono testati i pazienti autistici sintomatici Covid o paucisintomatici, che hanno cioè sintomi lievi. Pazienti che presentano, comunque, un quadro clinico di sospetto Covid . A Carate l’accesso è riservato ai soggetti autistici asintomatici o paucisintomatici oppure, ancora, che devono sottoporsi a tampone per ragioni diverse (contatto stretto o altro). Qui è il medico curante che deve prenotare il servizio con una richiesta indirizzata ad una casella di posta elettronica dedicata (mmg.covid@asst-vimercate.it).