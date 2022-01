Alle porte di Monza apre nuovo punto tamponi senza prenotazione

Un nuovo punto tamponi dove non è necessaria la prenotazione. Martedì 11 gennaio apre a Pioltello, hinterland nord est di Milano, alle porte della Brianza.

Presso la farmacia comunale della cittadina (via Pietro Nenni, piazza del mercato) verranno eseguiti tamponi rapidi, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 19. Previste tariffe calmierate: i ragazzi tra i 12 e i 17 anni pagheranno 8 euro; mentre i maggiorenni e i bambini tra i 5 e gli 11 anni 15 euro. Esenti dal pagamento del test le categorie previste per legge. Durante gli orari di esecuzione dei tamponi non sarà necessario prenotare; in altre fasce orarie è possibile prendere appuntamento chiamando il numero 02.92104150 o consultando il sito pioltellofarcom.it.

"In questo momento l’emergenza pandemica richiede la massima vicinanza ai cittadini e oltre alla campagna vaccinale in atto è molto importante facilitare il più possibile l’accesso ai tamponi a chi si trova non soltanto nella difficoltà di gestire la malattia, ma anche in quella di essere riammesso al lavoro o a scuola - commenta la sindaca Ivonne Cosciotti - per questo abbiamo organizzato un nuovo punto tamponi con un orario molto ampio e in piena sicurezza in piazza Mercato dove non ci saranno contatti tra le persone in fila per il test e quelle che devono recarsi in farmacia. Confidiamo che questa iniziativa possa essere un valido aiuto per i cittadini da subito e nelle prossime settimane".