Il drive-through di Monza dall'ospedale vecchio trasloca in viale Stucchi

Il drive-through dell'Ospedale Vecchio ha chiuso i battenti.

Il nuovo punto tamponi dedicato agli studenti e al personale scolastico è stato allestito in viale Stucchi all'angolo con viale Sicilia (ex area fiera) e sarà attivo dalle 8.30 alle 14.30.

I bambini nella fascia 0-3 anni, gli allievi della scuola dell’infanzia, gli studenti delle scuole primarie, secondarie e il personale scolastico (docenti e non docenti), oltre ai cittadini inviati da Ats Brianza, potranno usufruire del nuovo servizio “Accoda”. Un servizio che non sostituisce l’autocertificazione, che sarà ancora necessaria, ma consente di programmare l’accesso al drive through.

In home page, sul sito www.asst-monza.it si seleziona la funzione “Prenotazione Tamponi Drive through” e si accede ad una pagina che consente la registrazione dell’utente, attraverso l’inserimento dei dati del soggetto che deve effettuare il tampone. All’indirizzo elettronico fornito dall’utente sarà successivamente inviato un messaggio per confermare la registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi (con la tessera sanitaria, i riferimenti della prenotazione cartacea o digitale e il modulo di autocertificazione).

L’esito dei tamponi sarà pubblicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico.