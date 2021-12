Code e attese per i tamponi, a Vimercate apre un altro centro per i test

Lunghe code fuori dalle farmacie e attese infinite per i tamponi. Per far fronte alla richiesta crescente in seguito all'aumento dei contagi e al periodo delle festività a Vimercate entra in servizio in via straordinaria un nuovo centro tamponi.

Sarà operativo lunedì 27 e martedì 28 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nella sede dell’AVPS di via XXV Aprile 20 grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’associazione volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e la disponibilità dei medici dello studio del Dott. Mauro Motta.

I volontari e i medici effettueranno "tamponi rapidi antigenici" per il rilascio del green pass. Un aiuto alla cittadinanza visto il significativo aumento dei contagi e alle strutture in cui vengono effettuati i tamponi che sono in questi giorni sempre più in affanno.