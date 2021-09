La Lombardia ha iniziato con la somministrazione della terza dose del vaccino

Per chi è prevista la terza dose e il richiamo, come prenotare. E i numeri della campagna vaccinale in Lombardia

La Lombardia al via con la somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid. Si chiama fase tre e prevede la somministrazione di una dose aggiuntiva per proteggere 150.000 pazienti immunocompromessi e proseguirà fino al prossimo 30 ottobre.

I numeri relativi alla campagna vaccinale e l'avvio della somministrazione della terza dose sono stati i temi al centro della conferenza stampa cui lunedì hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, la vicepresidente e assessore al Welfare, l'assessore al Territorio e Protezione civile e il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

“Le nuove disposizione sul green pass – ha detto l’assessore regionale al Welfare- hanno richiesto di rendere disponibili nuove vaccinazioni per 1° dosi, per cui è prevista dal 1° ottobre al 30 ottobre una Fase di Transizione. Oggi inizia la Fase 3 con circa 2.000 somministrazioni al giorno a pazienti immunocompromessi per la prima”.

“La Fase 3 ò ha continuato - sarà temporalmente sovrapposta alla Fase di Transizione e alla Fase di vaccinazione antinfluenzale, andando ad impiegare le stesse strutture e risorse con il coordinamento di tutti gli attori coinvolti. Si sta passando progressivamente da una situazione di emergenza ad una di normale operatività, attraverso una logica di razionalizzazione ed efficientamento.

Terza dose: per chi è prevista

Il ciclo vaccinale a 3 dosi è previsto per le persone immunocompromesse (trapiantati e gravi immunodepressi) e la dose addizionale deve essere somministrata almeno dopo 4 settimane dalla seconda dose. Partirà invece l'11 ottobre il richiamo con una 3° dose per i 680.00 over80, gli 80.000 ospiti delle RSA e i 396.000 operatori sanitari. Per queste categorie, il richiamo è previsto dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose. E' utilizzabile indifferentemente uno dei vaccini mRNA.

Come prenotare

Il sistema di prenotazione e registrazione sarà sempre gestito da Poste tramite 'agenda dedicata'. E’ comunque possibile effettuare la prenotazione presso le farmacie aderenti. La somministrazione al personale sanitario sarà effettuata presso la propria struttura ospedaliera. Gli ospiti delle RSA riceveranno la somministrazione presso la struttura in cui si trovano.

I numeri della campagna vaccinale

“Ad oggi – ha specificato la vicepresidente della Regione Lombardia - sono 14.579.196 le dosi totali somministrate; 7.322.192 i cittadini completamente vaccinati; 501.800 in attesa della seconda dose e 7.832.992 i cittadini coperti da almeno 1 dose. E l'82% della popolazione, in Lombardia, ha completato il ciclo vaccinale”.

“Anche a livello mondiale – ha detto ancora - la Lombardia si posiziona molto bene. Confrontando i dati regionali delle somministrazioni effettuate ogni 100 abitanti, la Lombardia a livello internazionale sui paesi EU si posiziona al quarto posto dopo Portogallo, Danimarca e Spagna”. “La posizione della Lombardia risulta essere superiore a quella dell'Italia – ha sottolineato - la cui media nazionale indica una somministrazione di circa 136 dosi ogni 100 persone”.

"Con grande soddisfazione posso dire - ha aggiunto - che circa l’87 per cento dei lombardi ha già ricevuto almeno la prima dose e circa l’82 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Un risultato straordinario raggiunto grazie a una perfetta macchina organizzativa coordinata dal dottor Bertolaso, dalla struttura Welfare della vice presidente, con il contributo dei volontari della Protezione civile, guidati dall’assessore al Territorio".