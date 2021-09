Dall'Aifa arriva il via libera alla terza dose del vaccino covid

Il via a fine settembre, booster anche ad anziani in Rsa e a operatori sanitari più esposti

C'è l'ok della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa alla terza dose di vaccino anti-Covid. Si partirà a fine settembre con i pazienti immunodepressi (ad esempio i trapiantati, chi è in terapia oncologica o in trattamento per sclerosi multipla), ma il 'booster' riguarderà anche gli anziani in Rsa e gli operatori sanitari più a rischio di esposizione al contagio. Per quanto riguarda il resto della popolazione, l'Aifa attenderà le conclusioni dell'Agenzia europea del farmaco Ema sulla questione della terza dose, che potrebbero arrivare tra un mese.

La Commissione tecnico scientifica (Cts) e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno dato dunque il via libera alla somministrazione della terza dose del siero anti-covid: le somministrazioni ''extra'' inizieranno a fine settembre.

Terza dose vaccino: il possibile calendario

I primi a ricevere la dose numero tre saranno i pazienti immunodepressi, come chi è stato sottoposto ad un trapianto, chi è in terapia oncologica o in trattamento per sclerosi multipla, poi sarà la volta degli anziani in Rsa e degli operatori sanitari più a rischio di esposizione al contagio. Per quanto riguarda il resto della popolazione, l'Aifa attenderà le conclusioni dell'Agenzia europea del farmaco Ema sulla questione della terza dose, che potrebbero arrivare tra un mese.

Ancora non è ufficiale, ma ci sarebbe già la bozza di un calendario per la somministrazione della terza dose del vaccino. Lo start di fine settembre che riguarderà gli immunodepressi, pari a circa 3 milioni di persone che hanno subìto trapianti o che sono sottoposte a cure chemioterapiche, i primi a ricevere il richiamo appena approvato. Poi toccherà agli over 80, per cui la terza dose è prevista nel mese di dicembre 2021 e che rappresentano un totale di circa 4 milioni di individui. Il piano proseguirà tra gennaio e febbraio 2022 con gli operatori sanitari, quelli che furono tra i primi ad essere vaccinati tra dicembre 2020 e gennaio 2021.