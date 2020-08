Scuole, test di massa per insegnanti e personale in vista del rientro tra i banchi

Una campagna di massa per lo screening di tutti i lavoratori della scuola, con test sierologici e tamponi per individuare la positività al covid. L'ha annunciata Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, intervenendo al Tgr Lombardia. La campagna è preparatoria alla riapertura, a settembre, delle scuole.

Saranno coinvolti sia gli insegnanti sia il personale non docente. Il medico di base avrà poi la possibilità di prenotare direttamente il tampone faringeo per tutti i lavoratori, per individuare una infezione in corso da covid. Si tratta di una possibilità che, per Gallera, diventerà "strategica" da settembre in poi.

Quello del rientro a scuola in condizioni di massima sicurezza è un tema molto sentito in tutta Italia: diverse altre Regioni, oltre alla Lombardia, ci stanno lavorando. Lo screening covid per i lavoratori del settore scolastico in particolare è stato anche uno dei temi dell'incontro, recente, tra il Comune di Milano e i sindacati.