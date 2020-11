Test rapidi per i soggetti asintomatici in quarantena: la novità a Brugherio

Da lunedì 23 novembre è possibile sottoporsi ai tamponi rapidi anche a Brugherio.

Recandosi presso la sede della Croce Rossa, in via Oberdan 83, è possibile sostenere il test antigenico rapido il cui risultato,

comunicato in soli 15 minuti, consente di venire a conoscenza della propria negatività o positività al contagio con una sensibilità del 90,4% e una specificità del 99,5%.

Al momento, il servizio è riservato ai soggetti in quarantena (a causa di contatti stretti con soggetti positivi) che al momento

del prelievo risultino senza sintomi, e alle aziende che desiderano eseguire uno screening sui propri dipendenti per proseguire con le attività lavorative in tutta sicurezza. Non è necessario essere residenti nel comune di Brugherio.

Il costo della prestazione è di 35 euro, e il pagamento può essere effettuato mediante PayPal oppure sul posto coi contanti o con carta di credito. I cittadini possono prenotarsi attraverso un form, consultabile sul sito web www.cribrugherio.org, mentre le aziende devono scrivere una e-mail alla Direzione Sanitaria all’attenzione di emanuele.fili@lombardia.cri.it.

Il costo del tampone servirà a coprire le spese del materiale e dei professionisti sanitari, ed eventuali ricavi verranno messi nuovamente a disposizione della comunità in termini di servizi per la popolazione, come soccorso 118, consegna

della spesa, dei farmaci e di biancheria negli ospedali e, in generale, per soddisfare le richieste delle persone in difficoltà.