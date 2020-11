Usmate Velate, 112 tamponi e 20 persone positive nel primo giorno di test

Sono state 112 le persone che nella giornata di martedì 17 novembre si sono presentate a Usmate Velate nell’area parcheggio del Centro Sportivo di via Luini per effettuare il tampone per lo screening per la positività al covid19. Di queste, 20 sono risultate positive, una percentuale che si attesta al 17,8%, in linea con la media regionale.

Il servizio di tampone rapido è riservato ai cittadini residenti a Usmate Velate e ai lavoratori impegnati in attività che abbiano sede sul territorio comunale. La campagna di screening per la positività a Covid 19, voluta dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, è progettata in collaborazione con il team di Lombarda Sport e resa possibile grazie al supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile che ha presidiato l’area allestendo due strutture coperte per il ricevimento dell’utenza e lo svolgimento del test. L’attesa media per eseguire il test è di 15 minuti e il risultato è pronto in circa 10 minuti e in caso di positività viene trasmesso al medico di base, anche se eventuali positività richiedono la fattiva collaborazione della persona per attivare i percorsi sanitari previsti. I residenti e i lavoratori potranno effettuare il tampone rapido (test antigenico) tre giorni a settimana: martedì, venerdì e sabato.

L’accesso al tampone rapido sarà possibile solo previa prenotazione del test, che potrà essere effettuata o telefonicamente al numero 02 82398240 o all’indirizzo https://www.lombardasport.com/ compilando l’apposito form riservato al Comune di Usmate Velate. Il costo del servizio è di 20 euro, tariffa calmierata valida per i residenti di Usmate Velate e per le persone che qui lavorano.